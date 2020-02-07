الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية يوم أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 6 شباط 2020 الساعة 9:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​ وصولًا حتّى بلدة شحيم، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​، ​البقاع الغربي​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:00 من فوق بلدة رميش".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 11:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الدامور​ وصولًا حتّى فوق البحر غرب مدينة ​بيروت​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:35 من فوق البحر مقابل بلدة البترون".