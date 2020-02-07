الجزيرة: نواب ديمقراطيون يعربون برسالة لترامب عن معارضتهم لصفقة القرن

أفادت قناة "الجزيرة" بأن 107 نواب من الحزب الديمقراطي أعربوا، في رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن معارضتهم الشديدة لخطته للسلام في الشرق الأوسط.
وأشار النواب الديمقراطيون، في الرسالة، إلى أن "خطة ترامب للسلام ستؤدي لجيوب فلسطينية مقطعة الأوصال ولا ترقى إلى دولة"، معتبرين أن "ما يثير القلق في الخطة هو أنها تمهد الطريق بفاعلية لإحتلال دائم للضفة الغربية".
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