بيتر جرمانوس: سأتقدم بطلب انهاء خدماتي لاسباب محض عائلية

أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ​بيتر جرمانوس​، في تصريح صحافي، انه قرر تقديم طلب إنهاء خدماته لوزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ يوم الثلثاء المقبل "لاسباب محض عائلية".

وردا على سؤال عن سبب قراره وما إذا كان يتعلق بما تردد عن عدم دعوته الى اجتماعات ​المجلس الأعلى للدفاع​ او أي أسباب أخرى، نفى القاضي جرمانوس ان يكون الأمر متعلقا بعدم دعوته، وجدد التأكيد أن "الأسباب محض عائلية".