بيتر جرمانوس: سأتقدم بطلب انهاء خدماتي لاسباب محض عائلية

أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، في تصريح صحافي، انه قرر تقديم طلب إنهاء خدماته لوزيرة العدل ماري كلود نجم يوم الثلثاء المقبل "لاسباب محض عائلية".
وردا على سؤال عن سبب قراره وما إذا كان يتعلق بما تردد عن عدم دعوته الى اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع او أي أسباب أخرى، نفى القاضي جرمانوس ان يكون الأمر متعلقا بعدم دعوته، وجدد التأكيد أن "الأسباب محض عائلية".
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