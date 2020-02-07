الطريق الدولية في عاليه مقفلة باتجاه البقاع بسبب تساقط الثلوج

ذكرت معلومات صحافية أن الطريق الدولية في منطقة ​عاليه​ مقفلة بالكامل باتجاه البقاع ولكافة المركبات بسبب ​تساقط الثلوج​، حيث أقام عناصر قوى الأمن الداخلي حاجزا في ساحة محطة ​بحمدون​ منعت خلاله جميع السيارات من المرور باتجاه البقاع ما أدى إلى زحمة سير وصلت إلى مشارف مدينة عاليه، فتحول السير على طرقات المتن الاعلى باتجاه كفرسلوان - ترشيش فطريق زحلة والبقاع.

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