منظمة الصحة تحذر من نقص في معدات الحماية من كورونا

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جنيف: حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أن العالم يواجه نقصا في الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى من فيروس كورونا المستجد. وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة الصحة في جنيف "يواجه العالم نقصا مزمنا في معدات الحماية الفردية". وأضاف انه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية "الاختناق" في الانتاج. Advertisements وأقرت الحكومة الصينية مطلع الأسبوع بأنها بحاجة إلى أقنعة واقية بصورة عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 31161 شخصا في الصين القارية بينهم 636 توفوا بسببه بحسب آخر حصيلة رسمية. وفي باقي العالم تم تأكيد 240 إصابة في 30 بلدا أو منطقة ووفاتين في هونغ كونغ والفيليبين. وهذا الأسبوع أعلنت منظمة الصحة أنها سترسل أقنعة وقفازات وملابس حماية وأجهزة للمساعدة على التنفس ومعدات لكشف الفيروس إلى الدول التي تطلب المساعدة.

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