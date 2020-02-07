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ترامب يرد على بيلوسي بمقطع فيديو

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دبي - بواسطة محمد فارس © AFP

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو سخر فيه من رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي.

يأتي ذلك في خضم توتر العلاقات بين الاثنين، وخاصة بعد أن امتنع ترامب عن مصافحة بيلوسي، أثناء إلقائه خطابه الثالث في الكونغرس حول الوضع في البلاد، وردت الأخيرة بتمزيق نسخة من الخطاب ورميها جانبا بطريقة استعراضية، ووصفت خطابه لاحقا بـ"الهراء".

 ويستعرض مقطع  الفيديو الذي الذي نشره ترامب وحمل عنوان "قصص أمريكية نابضة بالحياة مُزقت إربا من قبل نانسي بيلوسي"، يستعرض لقطات مختارة مؤثرة أثناء إلقاء ترامب لكلمته في الكونغرس مع فواصل تظهر فيها بيلوسي وهي تمزق الأوراق التي حملت خطاب الرئيس.

المصدر: تويتر

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من القيادي 

يُعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر جدلاً؛ فمسيرته قبل الوصول لكرسي الرئاسة رقم 45 ببلاده كانت مليئة بالاحداث. بالصور: فيلاّ دونالد ترامب الطائرة alqiyady

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من Reuters 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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