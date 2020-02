الصين تفتح تحقيقا في وفاة أول طبيب حذر من كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Tomohiro Ohsumi/Getty Images TOKYO, JAPAN - JANUARY 31: A passenger receives a temperature check before taking a flight bound for Wuhan at Spring Airlines' check-in counter at Haneda airport on January 31, 2020 in Tokyo, Japan. The Chinese government arranged a charter flight operated by Spring Airlines for tourists from Wuhan to return to the city first time since the center of the outbreak of a new coronavirus has been under lockdown. The number of those who have died from the Wuhan coronavirus, known as 2019-nCoV, in China climbed to over 213 on Friday and cases have been reported in other countries including the United States, Canada, Australia, Japan, South Korea, India, the United Kingdom, Germany, France and several others. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)



أعلنت الصين، الجمعة، فتح تحقيق في وفاة الطبيب الذي كان أول من حذر من فيروس كورونا، الذي بلغ تعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة به في بر الصين الرئيسي 636 حتى نهاية يوم الخميس.