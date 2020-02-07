شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال يتوجه إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر الطارئ للبرلمان العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر مساء اليوم الجمعة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وتأتي مشاركة الدكتور على عبد العال في ذلك المؤتمر بناء على الدعوة التى وجهها الاتحاد البرلماني العربي لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية، تحت عنوان "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة"، وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء برلمانات كل من الأردن والإمارات والبحرين وتونس وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والسعودية ولبنان وليبيا واليمن.

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ومن المقرر أن يلقي الدكتور على عبد العال كلمة خلال المؤتمر يتناول خلالها محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وبحث سبل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.