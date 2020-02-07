شكرا لقرائتكم خبر عن أمانات الأحزاب بالمحافظات تنظم ندوات للتوعية بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم والنائب يوسف خطاب أمين الحزب بالجيزة وإيمان جمال الدين امينة المرأة بالمحافظة والعميد علي صقر أمين شبرا الخيمة غرب و فاتن فؤاد أمينة المرأة بشبرا غرب، وعددا من أطباء وزارة الصحة والري و الأوقاف وجمع كبير من أهالي ناحية شبرا الخيمة وأعضاء الحزب بالمحافظة. وتناولت الندوة ايضا قضايا عن ترشيد مياه الشرب ومكانة المرأة في المجتمع المصرى. وتحدث الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب عن كفاءة وحسن إدارة الدولة لأزمة مواجهة الإصابة بفيرس كورونا وما اتخذته القيادة السياسية من إجراءات شديدة بشأن إعادة الطلاب المصريين من دولة الصين ومدي توفير إجراءات الحجر الصحي والوقاية من الاصابة بالعدوي. Advertisements و تحدثت الدكتورة امينة رشاد عن ضرورة تجنب أسباب العدوي للوقاية منها والمحافظه علي القواعد الصحية العامة. وشدد الدكتور احمد إدريس على ضرورة اتباع الطرق الصحيحة في غسل الايدي والابتعاد عن الاماكن المغلقة والتهوية الجيدة والنظافة الشخصية والعامة للوقاية من الفيرس. وأشار اللواء عبد الرحمن راشد أمين الحزب بالقليوبية، إلى إجراءات الدولة نحو تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع ومساواتها مع الرجل و مشاركتها في كافة المجالات السياسية والاجتماعيه والمناصب القيادية. بينما نظمت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، تحت إشراف النائب طارق السيد أمين الحزب بالإسكندرية، ندوة تثقيفية عن "مخاطر كورونا و الوقاية منه"، ذلك بمقر الحزب في برج العرب، وذلك برعاية وتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب

وتحدثت الندوة عن تاريخ فيروس كورونا وطرق انتقاله والبلاد التى ظهر فيها وتناول عرض طرق الوقاية وحماية الأطفال بالحفاظ على النظافة الشخصية والإلتزام بارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة.

وأكد استشاري الباطنة، أن مصر خالية من الفيروس تمامآ ولكننا نقوم بالتوعية من أجل الحفاظ على صحة الأسرة .

وأكدت أمينة المرأة بالحزب بالإسكندرية ،دكتورة سلوى عبد القادر، حرص الحزب على توعية المرأة باعتبارها المسئول الأول عن صحة الأسرة ،وكيفية وقايتهم من الأمراض و الفيروسات، مشيرة إلى أن المصريين الأحرار عقد سلسلة ندوات للتوعية الصحية على مستوى محافظة الإسكندرية.

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