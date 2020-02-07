شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة خلال احتفالية كبرى بأمانة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة القاهرة، بتسليم شيكات لعدد 30 من أصحاب المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة "فتحة خير" التى قام بها الحزب لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال احتفالية كبيرة أقيمت بمقر أمانة القاهرة، وذلك تحت رعاية النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب إيهاب العمدة أمين التنظيم بالمحافظة.

شارك بالحفل كل من النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أيمن صبحى أمين المشروعات الصغيره والمتوسطة، والإعلامي عمرو عبد المجيد أمين الإعلام بالمحافظة، والنائب علي عبد الونيس، والنائب شريف الوردانى، والنائب احمد الجزار، والدكتور محمود مسلم.

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وأشار النائب محمد ماهر، إلي ضرورة الاهتمام بمساعدة الشباب وجمهور المتقدمين، والعمل على إقامه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة حيث أنها عنصر أساسي في تحقيق التنمية.

ومن جانبه، قال المحاسب أيمن صبحي أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه هي المرحلة الأولي من تسليم الشيكات للعملاء بمراكز مدينه نصر والزيتون وحلوان والمعصرة، وخلال الاسبوع المقبل، ستصدر شيكات لأعداد أخري حيث تقدم للمبادرة عدد كبير من العملاء.

جدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة بورسعيد، نظم يوم رياضي ترفيهي للأسرة من مواطني محافظة بورسعيد، وسط مشاركة جماهيرية واسعة، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "الرياضة للجميع "، تحت رعاية عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف عاطف عبد الرحيم أمين قسم الشرق، وذلك بحضور محمد النوسانى أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمانة الشرق، بهدف نشر ثقافة الرياضة بين جميع المواطنين ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد وتعزيز حسن المشاركة وروح العمل كفريق واحد والترويح عن النفس بالإضافة إلى إبراز مواهب الشباب الرياضية وابداع الفتيات الفنية.



