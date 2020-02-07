شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لـ"إسكان البرلمان" لمناقشة ملف التعيينات بشركات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت العديد من طلبات الإحاطة من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، للمطالبة بفتح ملف التعيينات بشركات المياه والصرف الصحي والشركة القابضة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تلقت 78 طلب احاطة بخصوص هذا الملف، مشيراً الى أن طلبات الإحاطة المقدمة جميعها ارتكزت على عدة محاور أساسية، تتمثل في آلية اختيار العاملين، وهل هناك معيار للاختيار، وأسباب فتح باب التعيينات، هل حاجة العمل تقتضى ذلك، وهل هناك قاعدة ثابتة للاختيار ام ان التعيينات تخضع للأهواء، ولماذا لم يتم الإعلان عن هذا الأمر من خلال القنوات الرسمية للدولة، واتهامات بإهدار المال العام والاستمرار في الوساطة والمحسوبية في واحد من اهم القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا خلال الأيام المقبلة بحضور الجهات التنفيذية لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ولمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه التعيينات، وهل هناك حاجة لتعيينات من عدمه، وإن كان الأمر كذلك لماذا لم يتم من خلال القنوات الرسمية للدولة، وطرح مسابقات للتعيينات.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أنه سيطلب حضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، خلال مناقشة هذا الملف، مؤكداً أن وزير الاسكان من أكثر وزراء الحكومة تعاوناً مع مجلس النواب.

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وشدد حمودة، على أن لجنة الاسكان، ستستدعى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، بالإضافة لطلب إحضار جميع مستندات التعيينات فى الشركات على مستوى الجمهورية لفحصها.