شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إحاطة أمام حقوق الإنسان بـ"النواب" حول تحسين الطرق ودور الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع القادم برئاسة النائب علاء عابد، المزمع عقدها الأسبوع القادم، عدد من طلبات الإحاطة التي تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المجالات سواء بتحسين خدمات الطرق أو متابعة ملف دور الأيتام.

ومن المتوقع، أن تنظر اللجنة يوم الأحد القادم، طلب الاحاطة المقدم من النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب عن دائرة الصف، بشأن استغاثة أهالي نزلة عليان –بدائرة الصف- التابعة لمحافظة الجيزة من سوء حالة طريق جبانة نزلة (عليان – الصف).

كما تبحث لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حسب جدول أعمالها للإثنين القادم، طلب الاحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن المخاطر التي تعرض لها الطلبة والطالبات الأيتام نتيجة إغلاق قسم الإعاشة بمعهدين تابعين لوزارة الأوقاف في كل من حلمية الزيتون وطره البلد.

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ويتناول طلب الإحاطة المزمع مناقشته، قضيه تعرض مدخرات التبرعات الخاصة بالمعهدين، للمخاطر بسبب إيداعها في حسابات خاصة بعاملين بهذه المعاهد.

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد نظمت سلسلة من الزيارات الميدانية لدور الرعاية بشقيها "بنين - بنات"، بالمحافظات المختلفة للتأكد من مدي تطبيقها لمعايير حقوق الإنسان، في إطار إهتمامها بهذا الملف الذي يأتي ضمن أولويات أجندتها البرلمانية، جنباً إلي جنب تفقد السجون والأقسام الشرطية وبعض الجهات الخدمية.