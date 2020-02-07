بالصور- افتتاح المؤتمر السنوي لقسم القلب في كلية طب جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لقسم القلب بكلية الطب بمدرج الدكتور المهدي الباسوسي بمستشفى الأطفال جامعة المنصورة.

حضر افتتاح المؤتمر الدكتورة نسرين صلاح، عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، الدكتور محمود يوسف أستاذ، ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، الدكتور هشام والى والدكتور أحمد وفا، سكرتيرا المؤتمر وأستاذا القلب بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور أحمد حسني العدوي، مقرر المؤتمر وأستاذ القلب بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور مجدي عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس جمعية القلب المصرية.

وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة باهتمام قسم القلب بكلية الطب بتسجيل الحالات التي جرى علاجها بالقسم ما يسهم في رفع تصنيف الجامعة وفى بلورة الجهد المبذول من كافة العاملين بالقسم.