بعد وضعهم في حديقة خاصة.. "تعقيم الكلاب الضالة" لمنع انتشارها في سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء طلعت عناني، رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، إن وفدًا من عمداء وأساتذة كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، أكدوا خلال زيارتهم للمدينة على تعاونهم لدعم مبادرة جمع الكلاب الضالة في حديقة خاصة بهم.

وأضاف رئيس المدينة، أن الوفد اقرح تعقيم الكلاب بدواء للعقم لمنع تكاثرهم، وبذلك يتم القضاء على ظاهرة انشار الكلاب الضالة بالمدينة، دون التعارض مع المنظمات الحقوقية، مع الحفاظ على نظافة البيئة.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه جاري استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتخصيص المكان الخاص بتجميع الكلاب الضالة، والذي جرى تحديده بمنطقة "ترعة الطلاب"، بجوار منطقة النبي صالح، على مساحة 2000 متر، وسيجرى تغذية هذه الكلاب من بقايا أطعمة الفنادق، مع تقديم الرعاية الطبية البيطرية لهم.

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين، أطلقت مبادرة لجمع الكلاب الضالة من الشوارع، ورصد مكافأة مالية للمواطنين الذين يقومون باصطياد كلب ضال دون قتله، تصل إلى 100 جنيه، وجرى بالفعل اصطياد 36 كلبًا، بهدف القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

