أصغر مُصابة بكورونا.. أصابها الفيروس وهي بعمر اليوم فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

تداولت وسائل الإعلام العالمية صورة لرضيعة خرجت من رحم والدتها المصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي شغل العالم، وذكرت السلطات الصينية أن الفيروس أصاب الرضيعة وهي بعمر اليوم فقط.

أعلنت وسائل إعلام حكومية في الصين، أنه تم تشخيص إصابة طفلة حديثة الولادة بفيروس كورونا الجديد، بعد 30 ساعة فقط من ولادتها، وهذه أول إصابة تُسجل لأصغر طفلة حتى الآن. وقد وُلدت الطفلة في مدينة ووهان، معقل فيروس كورونا في الصين.

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وكانت والدة الطفلة قد شخصت إصابتها بالفيروس قبل أن تضع مولودتها، وليس من الواضح بعد كيف انتقل المرض إليها، سواء عن طريق الرحم، أو بعد الولادة، حسبما نقلت العربية الإعربية.

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 636. ومن بين العدد الإجمالي، سجل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة، منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

كما قالت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، في تقريرها اليومي، إنّ هناك 2447 إصابة جديدة بالفيروس.