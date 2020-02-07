وكالة " سانا" : عدوان اسرائيلي بالصواريخ يستهدف محيط دمشق و الدفاعلات الجوية تصدت له

أفادت وكالة " سانا" السورية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت بعد منتصف الليل / الخميس 6 فيفري 2020/ لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

وذكرت أن العدوان الإسرائيلي تم على عدة موجات حيث أطلقت طائرات العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من فوق الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع وأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

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وقد أظهرت لقطات بعدسة مصوري وكالة سانا لحظة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ في الجو.