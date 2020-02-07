تمكنت السلطات البريطانية والفرنسية من إنقاذ 131 مهاجرا من الموت غرقًا في مياه القناة الإنجليزية على فترات مختلفة خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية - في تصريحات لشبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - أن قواتها الحدودية كانت تتعامل مع ما وصفته بـ "حوادث القوارب الصغيرة المستمرة".
ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادر في مدينة "دوفر" المطلة على بحر المانش أو القناة الإنجليزية قولها - إن السلطات الإنجليزية أوقفت قاربان في المياه، أحدهما يحمل على متنه أكثر من 20 شخصا والآخر يحمل ما لا يقل عن 10 أشخاص.
مهاجرا آخرين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن أطلقوا نداء استغاثة، وأوضح خفر السواحل في بيان أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واصفا حالتهما في وقت الحالي بأنها "بخير وسلام".
كما تمكنت السلطات الفرنسية من إنقاذ 11
ويأتي الحادث بعد أن تم اعتراض 90 مهاجرا على متن ستة سفن في المياه البريطانية أمس الخميس، العدد الذي يعد الأكثر ارتفاعا والذي تم تسجيله خلال يوم واحد.
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