أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الإدارة الأمريكية تنوي تمديد إعفاء من عقوباتها يسمح للعراق باستيراد الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران، رغم وجود خلافات بهذا الشأن في واشنطن.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الخميس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن بعض الأشخاص في إدارة الرئيس دونالد ترامب دعوا إلى عدم تمديد الإعفاء الذي تم تجديده لآخرمرة في أكتوبر الماضي لمدة 120 يوما وسينقضي الأسبوع القادم، وذلك في ظل بروز توتر في العلاقات بين الدولتين بعد اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في بغداد أوائل يناير.
غير أن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة في العراق رجح كفة
وقال مسؤول أمريكي مختص بالشأن الإيراني للصحيفة: "نريد الاستمرار في ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب استقرار جيرانها الاقتصادي".
من جانبهم، ذكر مسؤولون عراقيون للصحيفة أن زملاءهم في الولايات المتحدة وعدوا بإمكانية مراجعة هذا القرار في حال تعرض أي جندي أمريكي في العراق لأي ضرر قبل انقضاء الإعفاء الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة ترامب تنوي تمديد إعفاء يسمح للعراق شراء الطاقة الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.