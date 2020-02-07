تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية ونجاة قائدها

أفادت تقارير إعلامية باكستانية ، اليوم الجمعة ، بأن طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية تحطمت بالقرب من مدينة "شوركوت" في مقاطعة "جانج" بإقليم "البنجاب".
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن متحدث باسم القوات الجوية قوله ، إن الطائرة وهي من طراز "ميراج" تحطمت خلال مهمة تدريب روتينية، مشيرا إلى أنقائد الطائرة نجا ، كما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو خسائر مادية جراء الحادث.
وأضافت القناة أن القوات الجوية الباكستانية شكلت لجنة تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.
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