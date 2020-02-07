إصابات بين الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بلعين

أصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين التي انطلقت من وسط القرية، صوب جدار الفصل.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ولافتات تندد بالاحتلال، وتطالب بحق الشعب الفلسطيني وفقاً للقرارات الدولية.

وجاب المشاركون شوارع القرية، وهم يرددون الهتافات الداعية الحرية لفلسطين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودعت إلى المسيرة اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، وشارك فيها أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وناشطين فلسطينيين.

تأتي المسيرة هذا الأسبوع إحياء للذكرى الـ15 لانطلاقة مسيرات بلعين.

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