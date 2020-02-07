بعد حرائق الغابات.. أستراليا تواجه الأمطار الغزيرة

بعد حرائق الغابات التي شهدتها على مدى الأشهر الماضية، تواجه أستراليا الآن الأمطار الغزيرة.

ورغم الخسائر التي تسببها، فإن الأمطار مرحب بها لدورها في إخماد حرائق الغابات غير المسبوقة في أستراليا التي تشتعل منذ أشهر.

ومنذ سبتمبر الماضي، تشهد أستراليا حرائق جراء الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى احتراق 10 ملايين هكتار، ومصرع 33 شخصاً.

وقضى نحو مليار حيوان في الحرائق التي دمرت 2500 منزل.

وقد يساهم هطول الأمطار في ولاية «نيو ساوث ويلز»، الذي بدأ مطلع الأسبوع في بعض المناطق ويتوقع أن يستمر حتى الأسبوع المقبل، في إطفاء بعض الحرائق والسيطرة على بؤر أخرى.

وأعلن شاين فيتزسايمونز المسؤول عن وحدة الإطفاء في «نيو ساوث ويلز» الأكثر تأثرا بالحرائق «لقد قضت الأمطار على حرائق الغابات. هذا أمر مؤكد».

وكانت منطقة «بيلبارا» غرب أستراليا الغنية بالمعادن تستعد الجمعة لوصول الإعصار «داميان» القوي، فأغلقت الموانئ، واستغنت المناجم عن الموظفين غير الضروريين.

ويتوقع أن يكون الإعصار مصحوباً برياح تبلغ سرعتها 230 كلم في الساعة ويضرب السواحل قرب مدينة «كاراثا» التي يبلغ عدد سكانها 16 ألفاً في الساعات المبكرة من صباح السبت.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية السكان من «رياح عاتية جداً» وأمطار غزيرة قد تسبب فيضانات.

وتشهد أستراليا سنويا حرائق، لكن هذه المرة بدأت أبكر وبحدة أكبر.

وكانت الغابات والمناطق الزراعية جافة إلى حد كبير جراء فترة الجفاف الطويلة، ما ساهم في إيجاد الشروط المثالية لاشتعال الحرائق.

وكان عام 2019 الأكثر حرارة وجفافاً في تاريخ أستراليا. وكان يوم 18 ديسمبر الأكثر حرارة مع معدل وطني بلغ 41,9 درجة مئوية.

وتوقع العلماء، منذ مدة، تكرار هذه الظواهر الجوية القصوى بسبب الاحتباس الحراري.

ووفقا للمعطيات التي تملكها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان عام 2019 السنة الثانية الأكثر حرارة في العالم بعد عام 2016.