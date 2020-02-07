شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى وتعتدي على المصلين

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة الفجر ما تسبب بوجود بعض الإصابات في صفوفهم.

وأفاد شهود عيان باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المرابطات عند باب حطة بعد مهاجمتهن وإعاقة عدد كبير من فلسطينيي الداخل المحتل من الوصول بالحافلات إلى الأقصى لأداء الصلاة.