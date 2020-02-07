ترامب يعلن مقتل زعيم "تنظيم القاعدة الإرهابي" في اليمن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي زعيم "تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.
وقال ترامب في بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدراً هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".
ومضى قائلا "إن موته يُزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفاً ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".
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