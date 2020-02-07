ترامب يحتفل بتبرئته في مجلس الشيوخ ويهاجم الديمقراطيين

احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بانتصاره بعدما برأه مجلس الشيوخ في المحاكمة التي كانت تهدف لعزله.

وقال ترامب إن عملية محاولة عزله "كانت شريرة، وفاسدة، وشارك فيها رجال شرطة قذرون ومسربو معلومات وكذابون، لا يجب أن يحدث ذلك أبداً لرئيس آخر على الإطلاق".

وكان محامو دفاع ترامب ومسؤولو البيت الأبيض من بين أولئك المحتشدين الذين صفقوا للرئيس أثناء إلقاء خطابه.

وقال "إننا مررنا بأوقات عصيبة"، مجدداً أنه "لم يرتكب أي مخالفة".

وجاء احتفال ترامب بانتصاره، اليوم الخميس، بعد يوم من تبرئته من قبل مجلس الشيوخ من مادتي الاتهام بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وأضاف ترامب "مثلما يعلم الجميع، فقد وضعت أسرتي، وبلدي العظيم، ورئيسكم في محنة رهيبة من جانب بعض الأشخاص الفاسدين وغير الشرفاء تماماً".

وأوضح "لا أحب الناس الذين يستخدمون ولاءهم كمبرر للقيام بما يعرفون أنه خطأ"، في إشارة واضحة إلى السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ميت رومني، والذي صوت بإدانة ترامب في مادة الاتهام الأولى في محاكمة عزله.

وأضاف أنه "لا يحب أيضاً الناس الذين يقولون: إنني أصلي من أجلكم، عندما تعرفون أن الأمر ليس كذلك" في هجوم واضح على رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي عن ولاية كاليفورنيا.

كانت بيلوسي قالت، في وقت سابق اليوم، إنها تصلي بقوة من أجل ترامب لأنه "ضل عن الطريق".