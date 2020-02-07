كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة عدد من المتظاهرين العراقيين إثر تجدد المواجهات في ساحة الوثبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقامت عناصر مسلحة بالهجوم على متظاهرين في محافظة النجف، أمس، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من المحتجين وإصابة آخرين.
وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، انتشار مكثفا لعناصر تابعة لمليشيا "القبعات الزرقاء" الموالية للنظام الإيراني والتي تعمل على قمع المتظاهرين وإنهاء الاعتصامات بالقوة.
وقال أحد المصادر الأمنية في العراق إن "أصحاب القبعات الزرقاء باشروا، عصر الخميس، بالانتشار في ساحة التحرير"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ 25 أكتوبر الماضي، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الأمنية.