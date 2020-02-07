كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيروس كورونا.. سنغافورة ترفع حالة التأهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت سنغافورة، اليوم الجمعة، عن ثلاث حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا، ولم تكن مرتبطة بالعدوى السابقة أو السفر إلى الصين، مما دفعها إلى رفع حالة التأهب، إلى اللون البرتقالي، وهو نفس المستوى الذي وصلت إليه خلال اندلاع السارس عام 2003.

وسجلت سنغافورة حتى الآن 33 حالة مؤكدة من فيروس كورونا، والذي يعني التنبيه البرتقالي أن الفيروس شديد وينتقل بسهولة من شخص لآخر، وقد تم ظهوره آخر مرة خلال ظهور أنفلونزا H1N1 في 2009-2010، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتسبب مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في وفاة أكثر من 30 شخصًا في سنغافورة والمئات في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان "بما أنه يوجد الآن عدد قليل من الحالات المحلية دون أي روابط للحالات السابقة، أو تاريخ السفر إلى الصين، فقد عززنا تقييمنا للمخاطر"، مضيفةً أنه يتعين على الشركات أن تكون مستعدة لـ "انتقال واسع النطاق للمجتمع".

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ونصحت سنغافورة الشركات بإلغاء أو تأجيل الأحداث الكبيرة غير الضرورية، ولكنها قالت إن معرض سنغافورة للطيران سيمضي قدمًا في الأسبوع المقبل على الرغم من أن المنظمين قد يحدون من الزوار العامين.

ومن بين الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها اليوم الجمعة، كانت إحدى المعلمات.

وقالت السلطات إن جميع الطلاب والموظفين الذين اتصلوا بها سيتعين عليهم قضاء أسبوعين في المنزل.

وصرح كينيث ماك المسؤول بوزارة الصحة في اجتماع أكثر من 100 موظف من شركة لم تكشف عنها بعد في فندق جراند حياة في منتصف يناير، أن السلطات لم تحدد بعد مصدر العدوى.