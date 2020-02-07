كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انفراد "الخليج 365".. التحالف العربي يصدر بيانا حول حادث انفجار مركب الصيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، إنه في فجر يوم الأربعاء الموافق (05 فبراير 2020م)، نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر؛ نتيجة انفجار لغم بحري.

ونقلت "وكالة الأنباء السعودية" عن العقيد المالكي، أن قارب الصيد الذي تعرض للانفجار كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم، واستشهاد 3 آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري.

وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديدًا حقيقيًا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مؤكدًا استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية.

وتابع أن مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام بلغ (137) لغمًا بحريًا قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائيًا بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.



جاء ذلك بعدما انفردت بوابة "الخليج 365"، أمس الخميس؛ عن الحادثة وكذلك نشر تفاصيلها كاملة وأسماء المصابين والمتوفيين.