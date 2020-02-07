كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: ارتفاع إصابات فيرس كورونا على سفينة سياحية قبالة اليابان لـ61 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت الاختبارات أن 41 شخصا آخرين خضعوا للحجر الصحي على متن سفينة سياحية قبالة اليابان، أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي اليوم الجمعة، مما رفع عدد الحالات المؤكدة إلى 61، حيث احتجز الآلاف من الركاب في كابينة أثناء إجراء الاختبار، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وكانت سفينة الرحلات البحرية، دايموند برينسيس، وحوالي 3700 شخص على متنها تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ عودتهم إلى ميناء يوكوهاما، جنوب طوكيو، يوم الاثنين الماضي، بعد تشخيص إصابة رجل غادر في هونج كونج بالفيروس.

كما جاءت 61 حالة من عينة من 273 شخصًا تم اختبارهم لأنهم كانوا إما يظهرون أعراضًا أو كانوا على اتصال وثيق مع من قاموا بذلك، وفقًا لوزارة الصحة.

وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي 21 من 41 حالة اكتشفت حديثا كانت اليابانية، وإنه سيتم إجراء المزيد من الاختبارات إذا ظهرت على الركاب الإضافيين على متن السفينة أعراض.

وأثار تفشي المرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 640 شخصًا في الصين القارية ولكن اثنين آخرين في مكان آخر، قلقًا بشأن أولمبياد طوكيو 2020، التي تبدأ في 24 يوليو، حيث أنشأ منظمو الألعاب فريقًا للتنسيق مع السلطات الصحية حول كيفية الاستجابة إلى الوباء.

كما أضافت وزارة الصحة، ان لقطات فيديو تظهر فحص الركاب من المشاهد، حيث نقل المصابون بالفيروس الى مستشفيات في طوكيو والبلدات المجاورة.

وقد زادت الزيادة في عدد الإصابات إلى الكآبة بالنسبة للركاب عالقين على متن السفينة، الذين سمح لهم فقط على الطوابق المفتوحة لفترة وجيزة للحصول على الهواء النقي.

وأوضح أحد سكان هونغ كونغ البالغ من العمر 43 عامًا، إنه تم زيادة عرض النطاق الترددي على الإنترنت والركاب كانوا يكتشفون الإصابات الجديدة من الإنترنت قبل الإعلان عنها على متن السفينة.

كما قام الموظفون بتوزيع موازين الحرارة وقيل للخبراء إن خبراء الصحة العقلية متوفرين على مدار الساعة.

وقال الرجل الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إننا لدينا تعليمات لمراقبة درجات الحرارة والإبلاغ عما إذا كنا فوق 37.5". درجة الحرارة العادية مقبولة بشكل عام عند 37 درجة مئوية.

وقالت آشلي رودس كورتر، الأمريكية التي كان والداها على متن السفينة، إنها تأمل أن يتمكن المسؤولون الأمريكيون من مساعدة والديها على التخلص منها.

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وقال رودس كورتر، إنهم جميعًا يتنفسون الهواء الملوث المتداول حتى يتمكنوا من إصابة جميع الأشخاص".

واضاف الخبراء، إن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر قطرات من شخص مصاب يتنشق أو يسعل أو يعطس، ويمكن أن ينتشر أيضًا عبر الأسطح الملوثة.

وأبلغ وزير النقل كازويوشي أكابا الصحفيين، أن اليابان طلبت من سفينة سياحية أخرى هي ويستردام عدم إجراء مكالمة في الميناء.

كما رفض حاكم غوام ليون غيريرو اليوم الجمعة طلب وزارة الخارجية الأمريكية بالسماح للويستردام بالرسو هناك.

ومن ناحية أخرى، قال يوشهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء، إن الرحلة الرابعة المستأجرة جلبت 119 مواطنًا يابانيًا و79 من أفراد أسرة صينية وتايوانية من ووهان.

وأعادت ثلاث طائرات الأسبوع الماضي ما مجموعه 565 من الذين تم إجلاؤهم إلى اليابان، تم التأكد من وجود حفنة منهم.

وبحسب حسابات رويترز، وصلت حالات الإصابة بالسفينة الجديدة إلى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى أكثر من 80 حالة.

وصرح وزير الصحة كاتو، إن اليابان لم تدرج حالات السفن السياحية في تعدادها الوطني الذي يبلغ 21.

وقال إيكو تسونودا، أستاذ علم الأحياء المجهرية في جامعة كينداي، إن فصل حالات خط الرحلات البحرية يساعد السلطات على إثبات قدرتها على إبقاء معدلات البث المحلية منخفضة.

وأضاف تسونودا، كلما رأيت جدول عدد المرضى المصابين في جميع أنحاء العالم، فإن أهم ما يكون هو بالطبع الصين، والآن في الأيام القليلة الماضية، أصبحت اليابان ثاني دولة".

وأوضح حاكم طوكيو يوريكو كويكي، إن الرعايا الصينيين الذين تأهلوا لماراثون طوكيو في الأول من مارس ولكنهم لا يستطيعون السفر إلى اليابان للمشاركة سيضمنون الحصول على مكان في العام المقبل.