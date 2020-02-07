كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: ننتظر رئيس وزراء اليابان خلال الاحتفال بعيد النصر في مايو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن بلاده تنتظر زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على في الحرب العالمية الثانية في شهر مايو المقبل.

وقال بيسكوف، اليوم الجمعة، "نحن ننتظر زيارة السيد آبي خلال احتفالات الذكرى 75 بالنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية في مايو القادم".

يُذكر أن وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) ذكرت في وقت سابق من اليوم ،نقلا عن مصدر في الدوائر الحكومية اليابانية، أن رئيس الوزراء الياباني قرر حضور احتفالات روسيا بعيد النصر في مايو ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.