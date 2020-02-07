وزير الخارجية الأمريكي يزور إثيوبيا منتصف الشهر الجاري

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سيقوم وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، بزيارة إلى إثيوبيا في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2020، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وخلال زيارته، سوف يجتمع الوزير ويناقش مع رئيس الوزراء، أبي أحمد، والرئيس ساهليورك زودي بشأن الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي، ودعم أجندة الإصلاح الاقتصادي والسياسي التاريخي لإثيوبيا.

وخلال إقامته في أديس أبابا، سيلتقي الوزير بومبيو برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد.

وخلال جولته التي تشمل ست دول، سيقوم الوزير بومبيو بزيارة إلى ألمانيا، والسنغال، وأنجولا، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان في الفترة من 13 إلى 22 فبراير 2020.

وسيصل الوزير إلى ميونيخ، عاصمة ألمانيا مع وفده إلى مؤتمر ميونيخ الأمني، وسيقوم بإلقاء ملاحظات على المؤتمر ويلتقي بنظرائه لمناقشة جداول الأعمال الأمنية.

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وسيسافر الوزير بعد ذلك إلى داكار، عاصمة السنغال من 15 إلى 16 فبراير، حيث سيلتقي بالرئيس ماكي سال ووزير الخارجية أمادو با لمناقشة سبل تعميق الشراكة الأمنية والاقتصادية القوية، حسبما ذكر الموقع الأثيوبي ولتون فو.

وسيسافر الوزير أيضًا إلى لواندا، عاصمة أنجولا في 17 فبراير، حيث سيلتقي بالرئيس جواو لورنسو، ووزير الخارجية مانويل أوغستو، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود أنجولا في مكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية.

وستكون المحطة الأخيرة من الوزير بومبيو في الشرق الأوسط، حيث سيتوقف في الرياض في الفترة من 19، إلى 21 فبراير لمناقشة القضايا الإقليمية والثنائية بما في ذلك إيران واليمن وحقوق الإنسان مع القيادة السعودية.

وخلال إقامته في سلطنة عمان، من المتوقع أن يعرب بومبو عن تعازيه في وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد ويلتقي بالسلطان هيثم بن طارق للتأكيد على شراكة الولايات المتحدة الثابتة مع عُمان.