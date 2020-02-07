الخرطوم: مظاهرة احتجاجا على لقاء البرهان مع نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر آلاف السودانيين، عقب صلاة الجمعة، اليوم، في العاصمة الخرطوم احتجاجا على لقاء رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، يوم الإثنين الماضي.

وانطلق المتظاهرون في مواكب "جمعة الغضب" من مساجد مجمع الجريف الإسلامي ومجمع خاتم المرسلين ومسجد الخرطوم الكبير. وجاءت الدعوة للمظاهرات من "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون"، الذي يقوده الداعية الإسلامي، محمد علي الجزولي.

وردد المتظاهرون شعارات "الإسلام قبل القوت"، "الإسلام خط أحمر"، "اسمع .. اسمع نصر الدين (وزير العدل، عبدالباري).. نحن نموت عشان الدين"، "اسمع اسمع يا برهان .. لن يحكمنا الأمريكان".

وأعلنت أحزاب سودانية، يوم الثلاثاء الماضي، رفضها للقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا، يوم الإثنين، واصفة إياه بـ"طعنة" للشعب الفلسطيني و"سقطة وطنية وأخلاقية".

وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ، في وقت يتصاعد فيه الرفض لخطة "صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تشمل ضم المستوطنات وغور الأردن ومناطق أخرى في الضفة إلى إسرائيل، وقيام دولة فلسطينية على شكل أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وترسخ احتلال القدس.