الجمعة الثانية على التوالي: الأردنيّون يتظاهرزن ضد "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك مئات الأردنيين اليوم، الجمعة، في وقفة احتجاجية قرب السفارة الأميركية بالعاصمة عمان، ضد "صفقة القرن" المزعومة.

وتأتي الفعالية للجمعة الثانية على التوالي، بدعوة من التحالف الوطني لمجابهة "صفقة القرن". وأفادت وكالة الأناضول بأن الأمطار الغزيرة لم تمنع المشاركين من إتمام فعاليتهم، وسط تواجد أمني كثيف.

وهتف المشاركون، و"يا هالناس يا هالناس.. صفقة القرن رح تنداس"، وغيرها من الهتافات. كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: "القدس أمانة.. أشعلها ثورة"، و"وادي الأردن للأردنيين.. مش (ليس) للصهاينة الغاصبين"، وقاموا بحرق العلمين الإسرائيلي والأميركي.

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وقال عضو كتلة الإصلاح في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، صالح العرموطي، خلال مشاركته في الفعالية: "اليوم نقول أننا ندين موقف ترامب ونعتبره مجرما.. أخل بالأمن والسلم العالميين، وخرق كل الاتفاقيات.. يجب أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الشعوب العربية التحرك في كل مكان".

وأكد الأمين العام السابق لحزب الحياة (تأسس عام 2008)، ظاهر عمرو، أن "الفعالية هي إحساس بأن الشعب حي، لا تمثلنا قيادات العالم العربي.. لا تخوفنا لا أمريكا ولا أوروبا، وإنما جماعتنا المتآمرين على قضيتنا".

و"صفقة القرن" المزعومة، أعلن عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الـ28 من الشهر الماضي، ولاقت رفضاً أردنياً رسمياً وشعبياً. وتتضمن خطة ترامب، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.