مانشستر يونايتد فشل في ضم هالاند لهذا السبب!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، بسبب مقطع فيديو لينتقل الأخير من ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى بوروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.

وكان "الشياطين الحمر" قريبًا من الظفر بتوقيع صاحب الـ19 عامًا، قبل أن يباغت دورتموند، الجميع بضمه مقابل 20 مليون يورو.

وخلال مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد"، تحدث مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند، عن كواليس مفاوضاته مع هالاند ووكيله مينو رايولا، والتي أقنعت اللاعب بخطوة الانضمام لأسود الفيستيفال.

وكشف زورك عن استعانته بمقطع فيديو لجماهير دورتموند بملعب سيغنال إيدونا بارك، وتحديدًا المتواجدين بالمدرج الجنوبي، الشهير بـ"الحائط الأصفر"، ليطلع هالاند على الأجواء التي تنتظره حال توقيعه للنادي.

وأكد زورك أن الفيديو نال إعجاب المهاجم النرويجي الشاب، وأحب التواجد أمام الحائط الأصفر، الذي يمنح ملعب سيغنال إيدونا بارك أجواء صاخبة.

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وقال زورك عن هذه الصفقة "كان يتوجب علينا بذل جهود إضافية، نظرًا لتنافسنا مع أندية واسعة الشهرة أرادت ضمه قبلنا، وهذا لم يكن سرًا".

وامتدح مدير دورتموند، الوافد الجديد، مشيرًا إلى حسه التهديفي العالي وقدرته على الحسم، بالإضافة لمقوماته الفنية وسرعته الهائلة.

واختتم "المحادثات بيننا كانت إيجابية للغاية، وكلانا شعرنا بأن هذه الخطوة مناسبة للطرفين، فضلًا عن كونه يناسب الأجواء الخاصة بمشجعينا داخل ملعبنا".

يذكر أن هالاند سجل 8 أهداف منذ انتقاله إلى صفوف دورتموند، رغم مشاركته في 4 مباريات فقط، منها واحدة فقط كأساسي.