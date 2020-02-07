شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تساعد في إخماد حرائق الغابات بأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: ساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على قطاع كبير من المناطق التي اجتاحتها حرائق الغابات في شرق أستراليا في إخماد بعض من أخطر الحرائق هناك وتخفف عن المزارعين الذين يكافحون الجفاف منذ فترة.

وحذر المسؤولون في الوقت ذاته من احتمال حدوث سيول وانهيارات أرضية في نيو ساوث ويلز أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان.

ودمرت سلسلة من الحرائق الضخمة منذ شهر سبتمبر الماضي أكثر من 28 مليون فدان بأستراليا ومصرع 33 شخصًا، إضافة إلى نفوق أكثر من مليار حيوان ودمرت آلاف المنازل.

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