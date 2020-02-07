شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: العالم يواجه نقصا في أدوات الحماية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأبلغ المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف أن المنظمة ترسل أجهزة فحص وأقنعة وقفازات وكمامات وملابس لجميع المناطق.
وقال "لكن العالم يواجه نقصا حادا في أدوات الحماية الشخصية" وأضاف "هذا المساء سأتحدث مع شبكة سلاسل إمداد مكافحة الأوبئة لتحديد مناطق الأزمات وإيجاد حلول والسعي لتوزيع عادل للمعدات".
وأضاف أنه حتى السادسة صباحا بتوقيت جنيف (0500 بتوقيت جرينتش) كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين و637 حالة وفاة إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.
وتابع "في اليومين الماضيين تم الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى في الصين وهذا نبأ طيب لكننا نحذر من تأويل ذلك بأكثر مما يحتمل، قد ترتفع الأعداد مجددا".
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