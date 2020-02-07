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الصحة العالمية تحذّر من مواجهة العالم نقصاً في معدات الحماية من فيروس 'كورونا'

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حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن العالم يواجه نقصاً في الأقنعة، ومعدات الحماية الأخرى من فيروس كورونا المستجد.
ونقلت "فرانس برس عن تيدروس أدانوم غبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة قوله خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة في جنيف، إن "العالم يواجه نقصاً مزمناً في معدات الحماية الفردية".

وأضاف أنه "سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية الاختناق في الإنتاج".


وأقرّت الحكومة الصينية، مطلع الأسبوع، بأنها بحاجة إلى أقنعة واقية، بصورة عاجلة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 31161 شخصا في الصين القارية، بينهم 636 توفوا بسببه، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وفي باقي العالم تم تأكيد 240 إصابة في 30 بلدا أو منطقة، وحالتي وفاة في هونغ كونغ والفلبين.

وكانت منظمة الصحة قد أعلنت هذا الأسبوع أنها سترسل أقنعة، وقفازات، وملابس حماية، وأجهزة للمساعدة على التنفس، ومعدات لكشف الفيروس إلى الدول التي تطلب المساعدة.

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