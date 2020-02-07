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مدت قردة من نوع الأورانجوتان يدها لمساعدة رجل يقف داخل نهر، ربما ظنت أنه عاجز عن الخروج.
وكان شخص يدعى برابهاكان بصدد إزالة الثعابين من النهر حتى لا تسبب الأذى للقرود، لكن القردة الفضولية استوقفها المشهد، وظلت تراقبه فترة من الزمن ثم اقتربت منه ومدت يدها، لكنه رفض الإمساك بها لأنها تعتبر حيوانا بريا متوحشا ومن المحتمل أن تسبب له ضررا.
ويعمل برابهاكان في مؤسسة "Borneo Orangutan Survival Foundation" الإندونيسية، وهي منظمة غير ربحية تهدف لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.
وتتولى المؤسسة، التي تضم 400 موظف، رعاية ما يقرب من 650 من حيوانات الغابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: رد فعل غير متوقع لقردة شاهدت رجلا 'يغرق' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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