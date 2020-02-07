البياتي: غدا رفع جميع القطوعات من البياع وحتى المهدية

اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، عن البدء برفع جميع القطوعات والكتل الكونكريتية في مناطق جنوب بغداد. وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، لـ الخليج 365، "غدا صباحا سيتم رفع جميع القطوعات والكتل الكونكريتية من الافرع والشارع الرئيسي بدءا من منطقة البياع وصولا الى منطقة المهدية في الدورة جنوبي بغداد ذهابا وايابا".



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