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اندلاع حريق في محال لبيع المواد الغذائية بالدورة جنوبي بغداد

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أفاد مصدر أمني، الجمعة، باندلاع حريق في محال لبيع المواد الغذائية بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في عدد من محال بيع المواد الغذائية في سوق الاثوريين بمنطقة الدورة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "تمت السيطرة على عدد منها والمكافحة مستمرة بالمحلات المتبقية من قبل الفرق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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