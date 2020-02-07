اندلاع حريق في محال لبيع المواد الغذائية بالدورة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في عدد من محال بيع المواد الغذائية في سوق الاثوريين بمنطقة الدورة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "تمت السيطرة على عدد منها والمكافحة مستمرة بالمحلات المتبقية من قبل الفرق".