«البنتاجون» خدع الأمريكيين.. صحيفة تنشر تقريراً صادماً بشأن تمويل الحرب على العراق

تحدثت صحيفة أمريكية عن تمويل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق في عام 2003.

وقالت صحيفة "بيزنس انسايدر"، في تقرير من مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون، إن حرب العراق كلّفت الولايات المتحدة أكثر من تريليونيّ دولار، موضحة أن تلك الأموال تم استقطاعها من دافعي الضرائب.

وأضاف التقرير أن دافعي الضرائب من المواطنين الأمريكيين دفعوا ما متوسطه 8 آلاف دولار لكل منهم، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق بكثير تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية التي قدرت أن الحروب في العراق وأفغانستان وسوريا مجتمعة كلفت كل دافع ضرائب أمريكي حوالي 7623 دولارًا في المتوسط.

وأكدت الصحيفة أن التكاليف الفعلية للحرب تتجاوز ميزانية البنتاجون المعتمدة، وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الميزانية الفيدرالية على عكس معظم الحروب في التاريخ، يتم تمويل الحرب عن طريق اقتراض الأموال، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبالغ كبيرة من الفوائد، ناهيك عن زيادة الأجور للاحتفاظ بالجنود والرعاية الطبية والعجز.

وأضافت الصحيفة أنه بصرف النظر عن التكلفة الباهظة لحرب العراق، تقدر المجموعة أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 6.4 تريليون دولار على جميع جهودها في "الحرب على الإرهاب" في العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى باكستان وسوريا.

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ويبحث مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون حول التكاليف الإنسانية والاقتصادية والسياسية للحروب التي شنتها الولايات المتحدة عقب أحداث الـ 11 من سبتمبر.

ونقلت الصحيفة عن ستيفاني سافيل، المدير المشارك لمشاريع تكلفة الحروب، قوله إنه "من المهم بالنسبة للأمريكيين أن يفهموا بالضبط ما تدفعه ضرائبهم عندما يتعلق الأمر بالمصروفات المرتبطة بالحرب".

وأضاف: "بينما يناقش الأمريكيون مزايا الوجود العسكري الأمريكي في العراق وفي أماكن أخرى باسم الحرب الأمريكية على الإرهاب، من الضروري أن نفهم أن تكاليف الحرب تتجاوز بكثير ما خصصته وزارة الدفاع في عمليات الطوارئ عبر البحار والوصول إلى أجزاء كثيرة من الميزانية الفيدرالية".

وخصص البنتاغون نحو 838 مليار دولار في "عمليات الطوارئ" و"عمليات الطوارئ الخارجية" للعمليات العسكرية في العراق من السنة المالية 2003 إلى 2019، بما في ذلك العمليات التي تقاتل "داعش" في العراق وسوريا.

ومع ذلك، يقول سافيل إن "التكاليف الفعلية للحرب غالباً ما تتجاوز تكلفة الميزانيات التي وافق عليها الكونجرس".