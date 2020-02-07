سفير لبنان في الفاتيكان: العالم متعاطف معنا وينتظر منا خطوات ملموسة

أكد سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن أن "لأوروبا والفاتيكان اهتماما ومحبة للبنان، إلا أن على اللبنانيين مواجهة مشاكلهم الداخلية، وكان يمكن التدخل مباشرة وبقوة لو كانت تدور حرب في لبنان وتجري وتدخلات أجنبية، لكن ذلك لم يحدث".
وفي حديث صحفي على هامش عدد من النشاطات نظمتها رابطة الإنتشار، بالتعاون مع الوكالة البطريركية في روما ورعية مار مارون، وصف السفير لدى الكرسي الرسولي العلاقة بين لبنان والفاتيكان بأنها "طبيعية، ولكن العالم مشغول بقضايا كبرى مثل فيروس "كورونا" وبدعة ترامب الجديدة "صفقة القرن". وأضاف: "الوضع اللبتاني داخلي والجميع يتعاطف مع لبنان، لكنه يرى أن على الطبقة السياسية البدء باصلاحات أكثر من ضرورية".
وعن الأعباء التي يتحملها لبنان، قال: "هناك تأكيد في الفاتيكان على أن للبنان خصوصية معينة وهو لا يمكنه تحمل عدد كبير من السوريين. لنقل بصراحة، هناك أهتمام خاص بلبنان لأنه بلد الحريات ويعيش المسيحيون والمسلمون فيه بأمان وللمسيحيين دور سياسي لا غنى عنه".
ولفت الى ان "قداسة البابا فرنسيس يعتيبر ان زيارته لأبوظبي كانت تاريخية ويجب تفعيلها. ومن هذا المنطلق أيضا يأتي دور لبنان كبيئة ومجتمع مهيأين تاريخيا وسياسيا وثقافي للعيش المشترك الإسلامي - المسيحي"، مؤكداً أن "الجانب العملي المطروح هو البدء بإطلاق المبادرة في روما، في حضور مسؤولين من الفاتيكان ولبنان من كل الطوائف، ثم متابعة عملية وفكرية وبحثية في لبنان نتمنى ان تثمر".
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