المحكمة الخاصة بلبنان: تعيين محاميين للدفاع عن سليم عياش

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة ب​لبنان​ أنه بعد أن قررت غرفة الدرجة الأولى II أن يُحاكَم ​سليم عياش​ محاكمة غيابية، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي ​دانيال فرانسين​ من رئيسة مكتب الدفاع السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين أن تعيّن محاميًا يمثل المتهم للدفاع عن مصالحه وحقوقه.



وعليه، عيَّنت رئيسة مكتب الدفاع السيد إميل عون، عضو ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​، محاميًا رئيسيًّا، والسيدة أنتا غيسيه، عضو نقابة المحامين في ​باريس​، محاميةً معاونة، كي يدافعا عن مصالح وحقوق السيد سليم جميل عياش في قضية المدعي العام ضد عياش (STL 18-10) المتعلقة بالاعتداءات على السادة ​مروان حمادة​، و​جورج حاوي​، و​الياس المر​.

ورأت رئيسة مكتب الدفاع أن المصلحة الفضلى للمتهم تقتضي أن يكون السيد إميل عون، المحامي الرئيسي في قضية المدعي العام ضد عياش وآخرين (STL 11-01) ممثلا أيضًا للسيد عياش للدفاع عن مصالحه وحقوقه في القضية الحاضرة (STL 18-10) لأنها تتعلق بالمتهم نفسه ولأن لدى هذا المحامي معرفة عميقة بالإجراءات أمام المحكمة الخاصة بلبنان.

وسوف يقوم مكتب الدفاع بتزويد فريق الدفاع المشكَّل الجديد بما يلزمه من دعم قانوني ولوجستي ومالي لتمكينه من حسن الاضطلاع بمهمة الدفاع المكلف بها.