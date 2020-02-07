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الوزير غجر التقى سفراء تركيا والدانمارك

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استقبل وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​ في مكتبه في الوزارة ​السفير التركي​ في ​لبنان​ هاكان شاكيل في زيارة تعارف بروتوكولية تم خلالها التباحث في سبل التعاون في مشاريع ​الكهرباء​ و​الغاز​ والمياه ولا سيما الفرص المتاحة لإمكانية الاستثمار في لبنان في قطاعات ​وزارة الطاقة والمياه​.

كما استقبل وزير الطاقة والمياه سفيرة ​الدانمارك​ ميريت يول وتم البحث في مشاريع تأمين الطاقة من الرياح وإمكانية استخدام توربينات رياح دانماركية الصنع.

كذلك جرى البحث في مشاريع المحركات العكسية في معملي ​الذوق​ و​الجية​، وأعربت السفيرة الدانماركية عن رغبة بلدها في متابعة العمل في لبنان وتأمين التمويل اللازم لمشاريع مستقبلية جديدة لما فيه خير البلدين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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