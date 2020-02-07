الوزير غجر التقى سفراء تركيا والدانمارك

استقبل وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​ في مكتبه في الوزارة ​السفير التركي​ في ​لبنان​ هاكان شاكيل في زيارة تعارف بروتوكولية تم خلالها التباحث في سبل التعاون في مشاريع ​الكهرباء​ و​الغاز​ والمياه ولا سيما الفرص المتاحة لإمكانية الاستثمار في لبنان في قطاعات ​وزارة الطاقة والمياه​.

كما استقبل وزير الطاقة والمياه سفيرة ​الدانمارك​ ميريت يول وتم البحث في مشاريع تأمين الطاقة من الرياح وإمكانية استخدام توربينات رياح دانماركية الصنع.

كذلك جرى البحث في مشاريع المحركات العكسية في معملي ​الذوق​ و​الجية​، وأعربت السفيرة الدانماركية عن رغبة بلدها في متابعة العمل في لبنان وتأمين التمويل اللازم لمشاريع مستقبلية جديدة لما فيه خير البلدين.