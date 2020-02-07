توقيف شخص مطلوب بجرائم سرقة ومخدرات وتهديد بالقتل

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 4/2/2020، وفي محلة مفرق سرعين-​البقاع​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت قوة من مكتب ​مكافحة الإرهاب​ والجرائم الهامة في البقاع في وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، على متن ​سيارة​ نوع ​مرسيدس​، ويدعى: - خ. ط. (مواليد عام 1981، لبناني) وتبيّن أن بحقّه عدّة بلاغات بحث وتحرٍّ بجرائم: سرقة، و​مخدرات​، وتهديد بالقتل.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على: وعاء يحتوي على بودرة بيضاء يُعتقَد بأنها مخدّرات، زِنتها /877/غ

/83/ حبة ​كبتاغون​. أودع مع المضبوطات المرجع المعني، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.