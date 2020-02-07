توقيف شخص مطلوب بجرائم سرقة ومخدرات وتهديد بالقتل

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 4/2/2020، وفي محلة مفرق سرعين-البقاع، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، على متن سيارة نوع مرسيدس، ويدعى: - خ. ط. (مواليد عام 1981، لبناني) وتبيّن أن بحقّه عدّة بلاغات بحث وتحرٍّ بجرائم: سرقة، ومخدرات، وتهديد بالقتل.
وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على: وعاء يحتوي على بودرة بيضاء يُعتقَد بأنها مخدّرات، زِنتها /877/غ
/83/ حبة كبتاغون. أودع مع المضبوطات المرجع المعني، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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