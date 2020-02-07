النشرة: الدفاع المدني أنقذ سيارات وشاحنات علقت على طريق ترشيش زحلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أن عناصر الدفاع المدني- مركز زحلة، عملوا على إنقاذ عدد من السيارات و​الشاحنات​ كانت قد علقت على ​طريق ترشيش زحلة​ بسبب كثافة ​الثلوج​. إضغط للمزيد

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