نجار اطلع من طراف على مشاريع يمولها الاتحاد الاوروبي تعنى بالنقل

التقى وزير الاشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي ​رالف طراف​، في حضور، مدير مكتبه ​شكيب خوري​. في زيارة برتوكولية تناول خلالها الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد والتحديات الحالية التي يواجهها ​لبنان​. وأبدى طراف إهتمام واستعداد ​الاتحاد الأوروبي​ بمساعدة لبنان خصوصاً المشاريع المتعلقة بالوزارة على صعيد ​النقل العام​ بعد نيل ​الحكومة​ الثقة.

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