تصادم بين مركبتين على كورنيش بيار الجميل والأضرار مادية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن وقوع حادث تصادم بين مركبتين على كورنيش ​بيار الجميل​ امام وزارة الطاقة، مشيرة الى ان الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة​​​​​​.

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