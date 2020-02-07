جونسون يعين أول سيدة بمنصب سفير بريطانيا لدى واشنطن

قرر ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، تعيين كارين بيرس، سفيرة ل​بريطانيا​ في ​الولايات المتحدة​، وتعد بذلك أول سيدة قط تتولى هذا المنصب. وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن كارين بيرس، والتي تشغل الآن منصب مندوبة ​بريطانيا​ الدائمة لدى ​​الأمم المتحدة​، ستخلف كيم داروش الذي استقال من منصبه كسفير بريطانيا في ​واشنطن​ بسبب رسائل بريد الكتروني مسربة انتقد فيها إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

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