شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بيوم توعوى للطلبة للوقاية من الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون أول يوم عودة للدراسة يوم توعوى فقط للطلبة بالمدارس للوقاية من أية فيروسات، وألا يشمل أى حصص دراسية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لابد من تخصيص حصص عن الوقاية وإجراءاتها وكيفية تحصين الطلبة لأنفسهم من تلقى أى مرض معدى، مؤكدة على ضرورة أن يكون مرونة فى الحضور والغياب للطلبة وحال إصابة أى طفل بأعراض برد أو انفلونزا عليه أن يلازم المنزل.

ولفتت إلى أنه لا يوجد ما يستدعى الوصول بالأمور إلى درجة الذعر والقلق التي يمكن أن تنتاب أولياء الأمور وخاصة أن فيروس كورنا لم يظهر في مصر ووزارة الصحة نفت وجود أي حالات إصابة مثبتة أو بها شبهه .

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وتنطلق غدا السبت، الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى، بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى، والتى بدأت 25 يناير الماضى، حيث تستقبل مدارس عدة محافظات على رأسها الإسماعيلية، وقنا، والإسكندرية والمنيا والغربية وكفر الشيخ والأقصر، وأسيوط ودمياط وأسوان والبحيرة والقاهرة الطلاب لينتظم الفصل الدراسى الثانى، بعد مطالب بتأجيل الدراسة تخوفا من الأمراض والأوبئة.

وكانت قد انتهت وزارة الصحة والسكان، من الاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مع بداية الترم الثاني من الدراسة، لتمكين الطلاب من التحصيل والاستيعاب والنبوغ العلمى، ومواجهة الأمراض المعدية والوبائية بين طلاب المدارس، للحد من انتشارها بالمجتمع المدرسى.

وأكدت وزارة الصحة، عمل خطة من قبل الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسى استعداداً للترم الدراسى الثاني.

وضعت الوزارة خطة لتكثيف المرور الإشرافى المستمر من الفريق المركزى بالوزارة والتأمين الصحى ومسئولى التربية والتعليم على المدارس من بداية العام الدراسى الجديد، مخاطبة مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات لوضع الاستعداد للترم الدراسى الثانى والإشراف المستمر على المدارس والاستفادة بالقوافل الطبية لتفعيل الفحص الطبى الشامل فى المناطق النائية التى بها عجز من الأطباء والتمريض وذلك لسد العجز.