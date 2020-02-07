شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" تستدعى نيفين جامع لمناقشة خطة تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعى نيفين جامع وزير الصناعة وعدد من الوزارات المختصة والمستثمرين للتعرف على استراتيجية الدولة في صناعة السيارات بأيدى مصرية .

ولفت رئيس لجنة الصناعة، إلى أن مصر مؤهلة من خلال وزارة الإنتاج الحربى للدخول في صناعة السيارات وتصديرها للدول العربية والإفريقية، التى تعتمد على استهلاك الغاز الطبيعى، أو الكهرباء، بعد أن حققت مصر فائضا فى الغاز الطبيعى، والكهرباء.

وأوضح أن اللجنة تستهدف وضع رؤية شاملة لصناعة السيارات ولاتخاذ خطوات جادة وتنفيذية تطبق على أرض الواقع لتحويل مصر إلى مركز اقليمى كبير لتصنيع وتجارة وتسويق وتصدير السيارات لمختلف دول العالم مما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة و وإدرار مليارات الدولارات بها .

Advertisements

يذكر أن لجنة الصناعة تستعد لاستدعاء نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومحمد العصار وزير الإنتاج الحربى ، يوم الثلاثاء المقبل تحت قبة البرلمان .

وكان قد أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي متابعة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات بكافة أنواعها بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وجاء هذا خلال زيارة وفد إحدى الشركات اليابانية لتصنيع السيارات، حيث تأتي تلك الزيارة في إطار إستراتيجية "العربية للتصنيع" لتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر.